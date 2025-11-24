Παπαθανάσης: Αναβάθμιση κοινωνικών δομών 2,39 εκατ.€ σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Γορτυνία και Οιχαλία

Στο Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 εντάσσεται η αναβάθμιση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών στους δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η συγκεκριμένη Πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 2.391.335,87 ευρώ, έρχεται να ενισχύσει τις ευρύτερες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης με στόχο την κοινωνική συνοχή, την καταπολέμηση της φτώχιας και των διακρίσεων, αλλά και την συνολική κοινωνική διάσταση του Προγράμματος ΔΑΜ.