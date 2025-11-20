Παραδόθηκε η Παλαιολόγου στη Σπάρτη – Μ. Βακαλόπουλος: «Με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και θα συνεχίσουμε» (video)

Στην κυκλοφορία δόθηκε η κεντρική οδός Παλαιολόγου στη Σπάρτη. Ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST τόνισε: «Είναι έργο που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από το 2023 η πόλη βρισκόταν σε μια ιδιότυπη ομηρία… Έχουμε ένα ανοιχτό δρόμο και μια ψυχολογική ανέλιξη για όλους μας. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση ήτανε σημαδιακό το άνοιγμα υπάρχει προσδοκία ότι οι επόμενες ημέρες για τον εμπορικό κόσμο θα δώσουν μια ανάσα».

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε «Είναι μια προσωρινή λύση χωρίς ταλαιπωρία για τους δημότες μέχρι να πάμε σε άλλη λύση πράσινη βιώσιμη πάντα σεβόμενη την ιστορία της πόλης… Είμαι από πάνω με συντονισμένες σοβαρές κινήσεις και με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και θα συνεχίσουμε».