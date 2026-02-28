Παραγγελία του Αντιεισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας για άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεων που λειτουργούν με εύφλεκτη ύλη

Μετά τα όσα συνέβησαν και που αποκαλύφθηκαν ως διαστάσεις γύρω από την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα, έρχεται μια σημαντική παρέμβαση από τον χώρο της δικαιοσύνης. Αυτή φέρει την υπογραφή του Αντεισαγγελέα Εφετών της Καλαμάτας κ. Ηλία Κωνσταντακόπουλου και αφορά την εκτενή παραγγελία στην Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας και Λακωνίας να τρέξουν άμεσα οι έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζεται η λειτουργία τους με εύφλεκτη ύλη, όπως προπάνιο, βουτάνιο κ.α.

Αυτοί οι έλεγχοι αφορούν κάθε είδους επιχειρήσεις -βιομηχανικές μονάδες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, τουριστικές μονάδες κ.ά.- στους δύο νομούς, οι οποίες εντάσσονται στη λεγόμενη κατηγορία μεσαίου κινδύνου και περιλαμβάνουν στις εγκαταστάσεις τους τέτοιες παροχές που επιβάλλεται να ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή και σε πλήρη έκταση.

Στόχος είναι να εξεταστεί εάν τηρούνται όπως προβλέπεται οι διαδικασίες εγκατάστασης, οι προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως και εάν τα παρεχόμενα πιστοποιητικά είναι τα εγκεκριμένα και με βάση τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν την λειτουργία και την αδειοδότηση.