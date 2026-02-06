Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Share

Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η κυρία Άννα Στρατινάκη, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει στην επιστολή της.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης έχει ως εξής:

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

πηγη www.in.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode