Το αυτοκίνητο της Google έρχεται και πάλι στην Ελλάδα -Ποιες περιοχές θα «φωτογραφίσει»

Κατά τις επόμενες ημέρες η εταιρεία θα πραγματοποιήσει εκτεταμένη χαρτογράφηση σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας για την ανανέωση των Google Maps και Street View, χρησιμοποιώντας ειδικά οχήματα με εμφανή σήμανση

Η Google ανακοίνωσε ότι το διάστημα από 5 Φεβρουαρίου 2026 έως 24 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιήσει εκτεταμένη τρισδιάστατη χαρτογράφηση σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο της ανανέωσης των υπηρεσιών Google Maps και Google Street View.

Η χαρτογράφηση θα καλύψει περιοχές της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, του Αιγαίου, καθώς και της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

