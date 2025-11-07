Τελευταία Νέα
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς

Παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δήλωσή του ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Όπως ανέφερε «έπειτα από τέσσερα χρόνια ως υφυπουργός στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της φετινής αντιπυρικής περιόδου, κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος υπηρέτησης της αποστολής της Πολιτικής Προστασίας της χώρας» αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Τουρνάς.

