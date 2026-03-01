Παράνομος τζόγος: «Καμπάνες» έως 800.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών – Σε κλοιό influencers και παράνομα sites

Τέλος στη δράση influencers που διαφημίζουν και προωθούν ύποπτα sites και οδηγούν χρήστες σε παράνομα τυχερά παιχνίδια επιχειρεί να βάλει μεταξύ και πολλών άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται αυτοτελής διοικητική κύρωση με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου από influencers, streamers, digital ad networks, affiliates, διαφημιστές (advertisers). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας και προβολής στον χώρο των τυχερών παιγνίων αφορά αποκλειστικά νόμιμα αδειοδοτημένους παρόχους, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών και περιορίζεται η διάχυση της παράνομης δραστηριότητας στο επίγειο και διαδικτυακό περιβάλλον.

σε ένα συνεκτικό πλέγμα θεσμικών, διοικητικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων με στόχο τη δραστική αντιμετώπιση των παράνομων Με τον παράνομο στοιχηματισμό να έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας η κυβέρνηση προχωράμε στόχο τη δραστική αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιγνίων , τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.

Το «Σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων, προστασία των παικτών, ενίσχυση της ΕΕΕΠ και λοιπές φορολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις», το οποίo παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Αναβαθμίζει δραστικά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της «black list», ενισχύει τη δυνστότητα για άμεση διοικητική σφράγιση καταστημάτων και καταργεί τη διάκριση ανά μέσο τέλεσης παράβασης με την υιοθέτηση ενιαίας αντιμετώπισης.