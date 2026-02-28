Ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο: Άλμα 86% το 2025 σε σχέση με το 2023

Οι ψηφιακές συναλλαγές πολιτών με το Δημόσιο κατέγραψαν το 2025 σημαντική αύξηση, φτάνοντας τα 2,710,849,383 γεγονότα – άνοδος 86% σε σχέση με το 2023 και 17% σε σχέση με το 2024.

Η νέα μεγάλη αύξηση ψηφιακών συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο για το 2025, που έφτασε και το 86%, υλοποιήθηκε σύμφωνα και με τη στόχευση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν άμεσα ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» 2,709,634,377 φορές, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,3 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 2023.

