Παράταση από ΑΑΔΕ έως 9/3 για διορθώσεις στο ΟΣΔΕ και έως 24/3 για το monitoring

Με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθενται οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διορθώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ετών 2024 και 2025.

Ειδικότερα:

  • η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας διορθώσεων στο σύστημα υποβολής της ΕΑΕ μετατίθεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.
  • Η μετάθεση διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους δικαιούχους για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθώσεων και την τεκμηρίωση των δηλωθέντων στοιχείων.
  • Μετατίθεται έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59 η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα Monitoring (κωδικός 80100 – «κίτρινα»).

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ypaithros.gr  πατώντας ΕΔΩ

