Γιατί βάφουν λευκούς τους κορμούς των δέντρων την άνοιξη

Στις αρχές της άνοιξης, συχνά παρατηρούμε στους κήπους και τους δρόμους ένα χαρακτηριστικό θέαμα: κορμούς δέντρων, κυρίως οπωροφόρων, βαμμένους με έντονο λευκό χρώμα.

Η πρακτική αυτή δεν είναι απλώς διακοσμητική, αποτελεί μια παλιά, αλλά πολύ αποτελεσματική μέθοδο προστασίας των δέντρων.

Το βάψιμο των δέντρων με λευκό χρώμα είναι στην ουσία μια μορφή ασβέστωσης, δηλαδή η εφαρμογή ασβεστόνερου στους κορμούς που προστατεύει τον κορμό στις μεταβατικές εποχές, ιδιαίτερα μετά τον χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Την άνοιξη, οι ζεστές ημέρες συχνά ακολουθούνται από ψυχρές νύχτες, ειδικά σε βόρειες περιοχές ή σε ορεινές ζώνες. Οι απότομες αυτές διαφορές θερμοκρασίας προκαλούν διαστολή και συστολή στον φλοιό των δέντρων, με συνέπεια να δημιουργούνται μικρές ρωγμές, που αποτελούν ιδανικές εισόδους για μύκητες και ασθένειες.

