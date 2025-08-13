Παρέμβαση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Στο ανώτατο επίπεδο η αποζημίωση για ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους της Κορινθίας

Μία σημαντική εξέλιξη για τους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Κορινθίας σηματοδοτεί η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία αυξάνεται το ύψος της ενίσχυσης για ζωοτροφές που χορηγείται λόγω των ζωονόσων πανώλης και ευλογιάς.

Η απόφαση, που αποτελεί αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σπύρου Ζαχαριά, προβλέπει ότι οι πληγέντες κτηνοτρόφοι θα λάβουν το μέγιστο δυνατό ποσό αποζημίωσης, ήτοι 14 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται μία διαπιστωμένη αδικία εις βάρος των παραγωγών, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες και επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, διεκδικώντας δίκαιες και ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματά τους.