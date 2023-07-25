Παρουσίαση των πρώτων υποψήφιων με τη λαϊκή συσπείρωση στο δήμο Δυτικής Μάνης

Δελτίο Τύπου
Σε κλίμα μεγάλης αισιοδοξίας και μαχητικότητας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23/7 η παρουσίαση των πρώτων 46 υποψηφίων με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης στο δήμο της Δυτικής Μάνης. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης βρίσκονται και θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα είναι η φωνή του εργαζόμενου, του αγρότη, του νέου μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Την παρουσίαση των υποψηφίων έκανε ο Άρης Κομπότης, υποψήφιος δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπείρωση, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Βασίλης Λάμπρος, γραμματέας της ΚΟΒ Δυτικής Μάνης του ΚΚΕ.
Οι πρώτοι Υποψήφιοι:
1. ΑΒΡΑΜΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΡΓΑΤΡΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΟΛΓΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
3. ΓΑΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
6. ΓΙΑΝΝΕΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
7. ΓΚΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
8. ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
9. ΔΑΦΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
10. ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ
11. ΚΙΣΚΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
12. ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
13. ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
14. ΚΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
15. ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ Ι.Υ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
16. ΚΥΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΤΣΙ ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ
17. ΛΑΜΠΡΙΝΕΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
18. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Α/Α ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
19. ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
20. ΛΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
21. ΜΑΡΤΕΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Α/Α, ΜΕΛΟΣ ΟΓΕ
22. ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
23. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Α/Α, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
24. ΜΠΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
25. ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΝΙΚΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
26. ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ ΗΡΩ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
27. ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
28. ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΡΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
29. ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Α/Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
30. ΝΟΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
31. ΞΥΔΕΑ ΜΙΚΑΕΛΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ
32. ΞΥΔΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΕΡΓΑΤΗΣ,
33. ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ «ΓΑΙΑ»
34. ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
35. ΠΕΡΔΙΚΕΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Κ.Υ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
36. ΡΟΥΜΑΝΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
37. ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ «ΓΑΙΑ»
38. ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
39. ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
40. ΣΤΡΑΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
41. ΣΤΡΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ
42. ΤΣΙΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΟΓΕ
43. ΦΑΪΠΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΕΡΓΟΣ
44. ΦΟΥΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
45. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
46. ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ