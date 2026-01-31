Τελευταία Νέα
Παρουσίαση του βιβλίου “30 μικρά διηγήματα” της Ελένης Γερασιμίδου στην Καλαμάτα

Οι εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή και ο Πολυχώρος Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο – Γιώργος Βουβαλέας παρουσιάζει το βιβλίο της Ελένης Γερασιμίδου «30 μικρά διηγήματα», την Παρασκευή 6 Φλεβάρη στις 9 μ.μ. στην Καλαμάτα.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, συγγραφέας
Βασίλης Καλαμαράς, δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη
Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, δάσκαλος
 Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει
ο Φίλιππος Σοφιανός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο – Γιώργος Βουβαλέας», Κουτσομητοπούλου 13, Καλαμάτα.
Το βιβλίο Τριάντα μικρά διηγήματα είναι γεμάτο αναμνήσεις και νοσταλγία. Τριάντα μικρές ιστορίες ενηλικίωσης. Η Θεσσαλονίκη του παρελθόντος. Τα νιάτα, ο έρωτας, η φιλία, η φτώχεια, αλλά και η αλληλεγγύη, ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο.
Όλ’ αυτά ειπωμένα με την απλή, λαγαρή γλώσσα της Ελένης Γερασιμίδου. Δοσμένα σα μια θεατρική παράσταση, σαν ένας θεατρικός μονόλογος, που μας προτρέπει να αναλογιστούμε τις δικές μας εμπειρίες του παρελθόντος, οι οποίες καθορίζουν τις επιλογές του μέλλοντός  μας.
