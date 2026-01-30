Θέατρο χωρίς διακρίσεις | «Ο Μικρός Πρίγκιπας» στην Καλαμάτα με τη στήριξη του MESSINIA FORUM

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας – MESSINIA FORUM συστήνει στην Καλαμάτα την μικτή συμπεριληπτική ομάδα «Όνειρο είναι» και την παράσταση “Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ” του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ το Σάββατο 5 Οκτωβρίου και ώρα 19:30. Η παράσταση θα δοθεί στο Νέο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας και μέρος των εσόδων της θα διατεθεί, για να καλυφθούν ανάγκες του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών (Τμήμα Καλαμάτας), του ΚΔΑΠμεΑ Καλαμάτας και του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Εκ μέρους του ΣΕΜ – MESSINIA FORUM θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Καλαμάτας για τη δωρεάν παραχώρηση του θεάτρου για τις ανάγκες της παράστασης.

Θεατρική Ομάδα «ΌΝΕΙΡΟ ΕΙΝΑΙ»

Η ομάδα «Όνειρο είναι», είναι μια μικτή συμπεριληπτική ομάδα (συμμετέχουν καλλιτέχνες με αναπηρία). Στόχος της θεατρικής ομάδας,είναι να ξεπεράσει τα εμπόδια, τις ρατσιστικές προκαταλήψεις και κάθε είδους στερεότυπα στην τέχνη. Βασικός της δε στόχος, είναι να επισημάνει ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ανθρώπων, όπως και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναπηρίας στην Τέχνη.

Μια καινοτόμος και πρωτοποριακή δράση που προάγει την συμπεριληπτικότητα και την προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Ένα έργο που έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που διαπαιδαγωγεί, που έχει στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Η ομάδα δίνει χώρο και απευθύνεται σε όλους, όλες και όλα.

Η ομάδα τέχνης «Όνειρο είναι», δημιουργήθηκε το 2023 απ’ τους ηθοποιούς Αναστάση Κολοβό και Σωτήρη Ταχτσόγλου. Το έργο αυτό πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή και συνεργασία με την DAGIPOLI DANCE Co του Γιώργου Χρηστάκη.

Λίγα λόγια για το έργο

“Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ” του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, έπειτα από την πρεμιέρα του στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, το καλοκαίρι του 2023, στο Bobos Arts Festival και τα συνεχόμενα sold out στα Θέατρα «Από Μηχανής» και Αλκμήνη» ταξιδεύει στην Καλαμάτα. Η ομάδα “Όνειρο είναι” θα είναι εκεί για να τον υποδεχτεί και να ξεδιπλώσει την όμορφη ιστορία του. Σας περιμένουμε για ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του μικρού πρίγκιπα. Ελάτε να ανακαλύψουμε με τους μικρούς μας φίλους τα νοήματα του έργου που έχουν να κάνουν με την φιλία, την αγάπη, την αφοσίωση, την αποδοχή, την αγάπη για το περιβάλλον αλλά κυρίως να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σε αυτό που δυστυχώς τα περισσότερα δεν μαθαίνουν μεγαλώνοντας… ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ!

Όπως λέει και η Αλεπού στον μικρό πρίγκιπα… «μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά… την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ

Διασκευή κειμένου – Σκηνοθεσία: Αναστάσης Κολοβός, Σωτήρης Ταχτσόγλου

Ψυχογράφημα ρόλων: Αθανασία Κούσουλα (Σύμβουλος ψυχικής υγείας)

Παίζουν: Αναστάσης Κολοβός, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Χρήστος Καρνάβας, Αλέξανδρος Τρανουλίδης, Γιάννης Μητάς, Μαρία-Ζωή Τερζοπούλου, Ήρα Μπράμη, Μαρία Παπαιωάννου, Ελένη Σκουρτσίδου, Gerald Stakaj.

Χορεύουν με αναπηρικό αμαξίδιο: Γιάννης Χαλδαίος, Αθανασία Κούσουλα

Μουσική-σύνθεση: Δημήτρης Ευαγγελινός

Στίχοι τραγουδιών: Μίνα Βρανοπούλου, Μελίνα Παγώνη

Σκηνικά κοστούμια: Ανθή Πετρουλάκη,

Φωτισμοί: Βλάσης Θεοδωρίδης

Trailer: Σπύρος Ρασιδάκης

Η παράσταση είναι προσβάσιμη στην νοηματική γλώσσα, από την Σοφία Ρομπόλη και απευθύνεται σε παιδιά 3 έως 103 χρόνων το πολύ!

Επίσης έχει τη δυνατότητα, να μεταφερθεί σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία, πολύ ευέλικτα με μικρό κόστος στην Αττική αλλά και στην επαρχία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Νέο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας – Καλαμάτα 241 00

(χάρτης) https://maps.app.goo.gl/8eoPhP2SDTtmduDP9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 λεπτά με μικρό διάλειμμα

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Προπώληση Κανονικό 12€ – Μειωμένο 8€

Στο ταμείο Κανονικό 15€ – Μειωμένο 10€

Το μειωμένο αφορά ΑμεΑ, Άνεργους & Παιδιά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: – τηλεφωνικά: 2721 407040

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Ηλεκτρονικά: TICKET SERVICES

– online: www.ticketservices.gr

– τηλεφωνικά: 2107234567

Φυσικά Σημεία Προπώλησης (από Παρασκευή 19/09):

Καλαμάτα: BODEGA, PLATEA, BISTROTECA, PANTONY, ΦΛΕΡΤ, ΜΑΜΡΑ, ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, BOOKMARK, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ, AV MY KEP, BURU COOPERATIVA

Μεσσήνη: ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΣΕΙΡΙΟΣ

Κορώνη: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΧΑΡΤΙ & ΜΟΛΥΒΙ

Πύλος: ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Κυπαρισσία: MOJO CAFE

Στούπα: ENIGMA CAFÉ

Καρδαμύλη: IRIDA ART SHOP

Μελιγαλά: ΛΑΛΑΓΓΟΠΟΙΕΙΑ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ