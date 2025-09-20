Πάτρα: Πώς οι 15χρονοι έστησαν καρτέρι στον ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα με δράστες της επίθεσης δύο 15χρονους και έναν 16χρονο και θύμα έναν 15χρονο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης των ανήλικων ήταν ο 15χρονος να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη και να διακομιστεί στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, τα χτυπήματα που είχε δεχθεί στο πρόσωπο ήταν σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το άγριο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας σημειώθηκε, προχθές το βράδυ, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Πρωταγωνιστές ήταν τρεις ανήλικοι, δύο 15χρονοι Πατρινοί και ένας 16χρονος (υπήκοος Αλβανίας), οι οποίοι όταν είδαν τον 16χρονο, τον προσέγγισαν και του επιτέθηκαν με απίστευτη βαναυσότητα.

Το θύμα υπέστη σοκ, ήταν ανήμπορο να αντιδράσει και υπέστη βαριές κακώσεις, σύμφωνα με όσα υποστήριξε το περιβάλλον του στις διωκτικές αρχές.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ