«Τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα ο Α. Σαμαράς – Η κοινωνία αυτονομείται από το πολιτικό σύστημα – Θα εκπλαγούμε εντυπωσιακά» (video)

Για μια «εποχή ιδρυτική και επανιδρυτική» έκανε λόγο ο Μανώλης Κοττάκης, αντλώντας τα συμπεράσματά του από όσα εδώ και καιρό διαδραματίζονται στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ο Διευθυντής της Εφημερίδας «Εστία» μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST σχολίασε την ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. «Αυτό θα έπρεπε να είναι η τοποθέτηση όλων των βουλευτών του κοινοβουλίου, πόσω μάλλον εκείνων που έχουν παιδιά» είπε με νόημα ο κ. Κοττάκης σημειώνοντας στη συνέχεια ότι «το γεγονός ότι γίνεται αυτή τη στιγμή και ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την κυβέρνηση ή από τις δικαστικές αρχές δεν το θεωρώ θετικό οιωνό. Αλλά είναι και μια απόδειξη πόσο προβληματική είναι η διαχείριση που έχει γίνει στην υπόθεσή των Τεμπών» καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «μέσα από ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα ουσιαστικά έχουν αποκαλυφθεί όλες οι παθογένειες της Ελληνικής δημοκρατίας… και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το κεντρικό πολιτικό σύστημα μυαλό δεν βάζει!».

Για τις εξεταστικές επιτροπές Τεμπών και ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «ο κ. Σαμαράς ρίχνει μια πέτρα για να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα. Ταράζει τις λιμνάζουσες καρδιές προφανώς και τα συναισθήματα εκατομμυρίων Ελλήνων στα οποία ενδεχομένως η κυβέρνηση να ήθελε να εγκαταστήσει στον κυνισμό, αλλά απ’ ότι φαίνεται το κεντρικό πολιτικό σύστημα παραμένει ατάραχο πιστεύοντας ότι αυτό δεν έχει καμία πολιτική επίπτωση».

Επισήμανε ακόμη ότι «η κοινωνία είναι αυτονομημένη σε μεγάλο βαθμό από το πολιτικό σύστημα», όπου μεταξύ των «ρομαντικών» και «υγιών» υπάρχουν και εκείνοι που «τους έχει ποτίσει το πολιτικό σύστημα με έναν ασύλληπτο κυνισμό. Γι’ αυτό και βλέπουμε και σε κάθε νομό ή σε πάρα πολλούς νομούς εν πάσει περιπτώσει «μαφίες». «Μαφίες» διαπιστωμένες από την δικαστική έρευνα όχι επειδή το λέμε εγώ και εμείς και με πολύ συγκεκριμένα αδικήματα».

Αναφορικά με τις κάλπες, εκτίμησε ότι «στις επαναληπτικές εκλογές – θα γίνουν μετά βεβαιότητας – δεν ξέρω αν θα μετάσχουν τα ίδια σχήματα και με τα ίδια ονόματα», σημειώνοντας ότι η ΝΔ δεν θεωρεί βέβαιη την αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο.

Στο διεθνές πεδίο, χαρακτήρισε την Ελλάδα «εκτός τροχιάς» απέναντι σε έναν «νέο κόσμο που δεν διάβασε σωστά… Δεν μας μιλάει κανείς…» (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα), ενώ για τις γειτονικές χώρες υπογράμμισε ότι έχει καταντήσει «κλοτσοσκούφι». Για την οικονομία προειδοποίησε πως πρόκειται για πρόβλημα «αξιακό σε ευρώ αλλά και αξιακό σε αξίες». Κλείνοντας, στάθηκε στις μαζικές αγορές γης που καταγράφονται σε όλη τη χώρα, σημειώνοντας πως «το ξεπουλιέται εκτός από τη γη έχει και άλλες προεκτάσεις».