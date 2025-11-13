Πανηγύρισε το Εκκλησάκι στο ΒΙΟΠΑ

Share Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, πανηγύρισε ο φερώνυμος Ιερός Ναός στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, στον οποίο τελέσθηκε Όρθρος και Θεία Λειτουργία, με φροντίδα της Διοκλής Α.Ε. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 13 Νοεμβρίου 2025 4:30 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΒΙΟΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ευχές στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας από τον δήμαρχο Καλαμάτας 13.11.2025 Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι δήμαρχοι μια ημέρα πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού (video) 13.11.2025 Συνέδριο ΕΝΠΕ: «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ιστορική ευκαιρία Θεσμικής Μετεξέλιξης & Περιφερειακής Διακυβέρνησης επανεκκίνηση τώρα» (video) 13.11.2025 Array