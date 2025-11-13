Τελευταία Νέα
Πανηγύρισε το Εκκλησάκι στο ΒΙΟΠΑ

Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, πανηγύρισε ο φερώνυμος Ιερός Ναός στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, στον οποίο τελέσθηκε Όρθρος και Θεία Λειτουργία, με φροντίδα της Διοκλής Α.Ε.

