Πέντε μάρκες που αρχικά δεν κατασκεύαζαν αυτοκίνητα

Μπορεί σήμερα να θεωρούνται θρύλοι της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά οι Citroen, Opel, BMW, Honda και Lamborghini δεν ξεκίνησαν φτιάχνοντας αυτοκίνητα.

Πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της ιστορίας είχαν τις ρίζες τους σε εντελώς διαφορετικούς κλάδους , προτού στραφούν στα τετράτροχα. Με αφορμή αυτό, ξεχωρίσαμε αυτές τις πέντε μάρκες και παρουσιάζουμε το ξεκίνημά τους πριν γράψουν ιστορία στο αυτοκίνητο .

Citroen

Η Citroen, μέλος του ομίλου Stellantis σήμερα και μία από τις παλαιότερες μάρκες από τη Γαλλία, ξεκίνησε το 1919 με το Type A, το πρώτο της αυτοκίνητο.

Όμως πριν από αυτό, η εταιρεία του Andre Citroen ειδικευόταν στην κατασκευή γραναζιών, ιδιαίτερα των ελικοειδών σχήματος V τα οποία δεν προορίζονταν για οχήματα.

Σήμερα, η μάρκα είναι παγκοσμίως γνωστή για μοντέλα-ορόσημα όπως τα 2CV και DS, αλλά και για τα πιο σύγχρονα, κομψά και κυρίως προσιτά μοντέλα της.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsauto.gr πατώντας εδώ