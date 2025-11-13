Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί: Τι αποκαλύπτει το παιδικό παιχνίδι για τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις

Η απρόβλεπτη πλευρά του εγκεφάλου, ο ρόλος της τύχης και η καλύτερη στρατηγική που μπορεί να οδηγήσει στη νίκη.

Δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει παίξει το δημοφιλές παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί». Οι παίκτες κρύβουν το χέρι τους και το εμφανίζουν ταυτόχρονα σαν σφιγμένη γροθιά για την πέτρα, με το μέσο και το δείκτη τεντωμένους για ψαλίδι και με ανοιχτή την παλάμη για το χαρτί. Στόχος είναι να έχεις στα… χέρια σου το πιο ισχυρό «όπλο» για να κατατροπώσεις τον αντίπαλο. Μπορεί να μοιάζει απλοϊκό, ωστόσο, το παιχνίδι αυτό αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από όσα φαντάζεται κανείς. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Western Sydney στην Αυστραλία και δημοσιεύθηκε στο Social Cognitive and Affective Neuroscience, το παιχνίδι αυτό αποκαλύπτει πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Προκύπτει πως η νίκη δεν εξαρτάται τόσο από την τύχη, όσο από το πόσο απρόβλεπτοι μπορούμε να είμαστε και κυρίως από το πόση σημασία δίνουμε στον τελευταίο γύρο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ