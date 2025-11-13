Viral η γιαγιά από τη Γορτυνία στο Αλ Τσαντίρι | “Αν του δώσω (του Μητσοτάκη) τα 360 € της σύνταξής μου, περνάει μια μέρα αυτός;” (video)

Η γιαγιά από τη Γορτυνία, η οποία έγινε viral με την απλή και αληθινή της ομιλία στο Αλ Τσαντίρι του Λάκη Λαζόπουλου, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να προκαλέσει έναν ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία. Με τη φράση της «Όχι, να μην τα κλείσουν τα ΕΛΤΑ! Εγώ η γριά είμαι αναλφάβητη! Δεν ξέρουμε εμείς οι γέροι να πατήσουμε τα μηχανήματα, θέλουμε να έρχεται ο ταχυδρόμος να μας φέρνει τον ΟΓΑ μας», εξέφρασε με απλότητα και ειλικρίνεια την ανησυχία της για την κλειστή φύση της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία φαίνεται να αγνοεί τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Η γιαγιά δεν μίλησε απλά για τα ΕΛΤΑ, αλλά για την καθημερινή της πραγματικότητα. Η απόφαση για κλείσιμο ή υποβάθμιση υπηρεσιών όπως τα ΕΛΤΑ επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Όταν εκείνη αναφέρει ότι δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα ή το ίντερνετ, δεν είναι απλά μια ατάκα. Εκφράζει μια αίσθηση αποξένωσης που βιώνουν πολλοί ηλικιωμένοι στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες ή δεν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στα γρήγορα και απαιτητικά δεδομένα του σύγχρονου κόσμου.

Αυτό το απλό αλλά ισχυρό μήνυμα της γιαγιάς είχε την ικανότητα να εκφράσει την απόγνωση ενός κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, που συνήθως παραμελείται στις συζητήσεις για τις σύγχρονες προκλήσεις. Η αναφορά της στην αύξηση του ΟΓΑ, με τα 338 ευρώ που πήρε και τα 360 που πήρε τώρα, φανερώνει την καθημερινή πραγματικότητα ενός ανθρώπου που ζει με περιορισμένα μέσα, αλλά παλεύει να ανταπεξέλθει.

«Αν του τα δώσω (του Μητσοτάκη) περνάει μια μέρα αυτός;» είπε χαακτηριστικά.

Το αληθινό της ύφος και η αυθεντικότητα της τοποθέτησής της έκαναν την ίδια στιγμή τρυφερή και σοβαρή την αφήγησή της. Δεν ζητάει «χάρες» ούτε «ευκολίες», ζητάει απλώς την κατανόηση και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες που για εκείνη, είναι αναγκαίες και ζωτικής σημασίας.

Ο κόσμος αγκάλιασε τη γιαγιά από τη Γορτυνία, γιατί η φωνή της δεν είναι μόνο η φωνή μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Είναι η φωνή όλων των ανθρώπων που αισθάνονται ότι η κοινωνία τους έχει γυρίσει την πλάτη, που νιώθουν ότι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τα ίδια δικαιώματα και την ίδια φωνή στην εποχή της ψηφιοποίησης και της ταχύτητας. Και αυτή η φωνή, για κάποιους, είναι η πιο αληθινή και αναγκαία.

