Περατώθηκαν οι εργασίες της βιοκλιματικής ανάπλασης της πλατείας Φυτειάς

Περατώθηκαν οι εργασίες για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς. Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε και η φωταγώγηση της πλατείας, που έχει αλλάζει μορφή, αναβαθμίζοντας την περιοχή.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, οι εργασίες περιλάμβαναν νέα διαμόρφωση της πλατείας ως προβλεπόταν στην εγκεκριμένη μελέτη, νέα παρτέρια και πεζοδρόμια, κατασκευή σιντριβανιού, εγκατάσταση αρδευτικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, νέοι ιστοί φωτισμού, κατασκευή και τοποθέτηση πέργολας, φυτεύσεις και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού μελέτης 225.000 €, που έλαβε έκπτωση 16,98% και που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από Δημοτικούς Πόρους.