Νέα μονάδα αφαλάτωσης στη Μονεμβασία & ανάδειξη μονοπατιού στην περιοχή Κάβο Μαλλιά — Στρατηγικές παρεμβάσεις από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των κατοίκων της Λακωνίας υπεγράφησαν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Μονεμβασίας από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλή Τριχείλη.

Πρόκειται για:

τη μελέτη μονοπατιού και διαδρομής Via Ferrata στην περιοχή Κάβο Μαλλιά (προϋπολογισμός 42.718 €), ένα έργο που θα αναδείξει τη μοναδική φυσική ομορφιά του τόπου και θα προσφέρει νέες δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού,

την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού (αφαλάτωσης) στην Κοινότητα Μονεμβασίας (προϋπολογισμός 223.200 €), κρίσιμη υποδομή για την επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού στην περιοχή.

Κατά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε επίσης τον Δήμαρχο για τον σχεδιασμό ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Μολάοι – Ρειχιά – Κυπαρίσσι και Ρειχιά – Ιέρακας – Λιμάνι Ιέρακα – Άγιος Ιωάννης Μονεμβασίας, καθώς και της Επ. Οδού Μονεμβάσια – Νόμια – Νεάπολη» συνολικού προϋπολογισμού 700.000 €.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Η ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας αποτελούν στρατηγικούς στόχους για μια δυναμική και βιώσιμη Λακωνία. Με συντονισμένη δουλειά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Μονεμβασίας διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης που υπηρετεί τον κάτοικο, τον επισκέπτη και το περιβάλλον».