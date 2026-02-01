Περιφερειακό ΑΕΠ: Τα εισοδήματα αυξήθηκαν, αλλά οι ανισότητες παραμένουν

“Οριζόντια” αύξηση εισοδημάτων κατά 8,9%, είχαν τα μέσα εισοδήματα στις 13 περιφέρειες της χώρας το 2023, με σημαντικό μείον, ότι άλλη μια χρονιά οι “πλούσιες” περιοχές της χώρας έγιναν πλουσιότερες και οι “φτωχές”, έγιναν λιγότερο φτωχές.

Τούτο, με δεδομένο ότι ούτε η Ήπειρος, ούτε η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι δύο φτωχότερες περιφέρειες της Ελλάδας δεν έχουν ανέβει στην γενική κατάταξη ενώ ακόμη και η αύξηση των εισοδημάτων, ήταν κάτω από τον μέσο όρο της χώρας. Από την άλλη μεριά, για το 2023 όπως και για όλες τις προηγούμενες χρονιές, πρώτη σε εισόδημα έρχεται η Αττική, με αμέσως μετά να ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη που ευνοούνται και από το σταθερά ανοδικό κύμα του τουρισμού. Όλα αυτά, ενώ τα τελευταία 25 χρόνια, η Ελλάδα έχει ευεργετηθεί με 105 δις ευρώ κοινοτικών πόρων από τρία διαδοχικά ΕΣΠΑ και τα 36 δις ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο γενικό συμπέρασμα είναι αφορά την Αττική. Η περιφέρεια στην οποία κατοικεί η μισή Ελλάδα, παράγει το μισό ΑΕΠ της χώρας. Είναι λοιπόν φυσικό, το μέσο εισόδημα να αυξηθεί το 2023 κατά 10,5%, δηλαδή πάνω από το μέσο όρο και να διαμορφώνεται στα 29.732 ευρώ, από 26.899 που ήταν το 2022. Με τα μεγέθη αυτά, η πυκνοκατοικημένη Αττική καθίσταται η πιο πλούσια περιφέρεια της χώρας.

Τα Ιόνια νησιά, είχαν την μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας ( 15,2% ) με το τελικό εισόδημα να φτάνει το 2023 σε στα 19.502 ευρώ από 16.928 που ήταν στο τέλος του 2022.

Ωστόσο η πιο πλούσια νησιωτική περιφέρεια, παραμένει το Νότιο Αιγαίο. Με οδηγό την καλύτερη πορεία του τουρισμού, χρόνο με το χρόνο, το μέσο εισόδημα καταγράφει την δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του εισοδήματα (13,4% ) με το μέσο εισόδημα στην συγκεκριμένη περιφέρεια να φτάνει στο τέλος του 2023 στα 21.610 ευρώ από 19.048 που ήταν στο τέλος του 2022.

Το τρίτο μεγαλύτερο περιφερειακό εισόδημα, καταγράφεται στην Κρήτη και το 2023 αυξήθηκε κατά 10,9% φτάνοντας τα 18 345 ευρώ , από 16.535 ευρώ που ήταν το 2022. Και εδώ μπορεί να αποδώσει κανείς την αύξηση του εισοδήματος σ στην σταθερή αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Τάσου Δασόπουλου στο δημοσίευμα του www.capital.gr πατώντας ΕΔΩ