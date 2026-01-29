Περικλής Νικολακέας «Η ψηφιακή πολιτική είναι προσφορά προς τον πολίτη» (video)

Πρότυπο στην ψηφιακή μετάβαση αποτελεί η περιφέρεια Πελοποννήσου και αυτό πλέον διαπιστώνεται σε κάθε συμμετοχή της που τυγχάνει της θετικής αποδοχής ο τρόπος με τον οποίο έχουν κινηθεί τα πράγματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

«Τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε κάνει βήματα προόδου και αυτό αναγνωρίστηκε. Όντως έχει υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή την οποία βλέπουν οι πολίτες» σημείωσε με εμφατικό τρόπο ο Περικλής Νικολακέας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής διακυβέρνησης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST στάθηκε στο πως από ένα «άγονο πεδίο» πλέον έχουν ψηφιοποιηθεί παραπάνω από 430 υπηρεσίες, με πάνω από 25.000 πολίτες να τις έχουν χρησιμοποιήσει, πάνω από 2.000 αιτήσεις να έχουν απαντηθεί τον τελευταίο χρόνο»

Επίσης εστίασε στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών ραντεβού λέγοντας πως «έχουν ολοκληρωθεί από πάνω από 100.000 ραντεβού. Όλα αυτά είναι και μετρήσιμα και στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν κάνει πιο εύκολη τη ζωή του πολίτη στον γκισέ».

Καινοτόμα και η παρέμβαση στις ιατρικές ειδικότητες όπου «οι νέοι γιατροί όταν τελειώνουν την ιατρική σχολή, πλέον έχουν τη δυνατότητα -και είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε και μας δικαίωσε – πάνω από 260 νέοι γιατροί γεμίσανε τις λίστες της περιφέρειας Πελοποννήσου» σημείωσε ο κ. Νικολακέας που για τα επόμενα βήματα έθεσε ως βασικό στόχο την ψηφιοποιήσει του αρχείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου «το οποίο θα μας εξοικονομήσει πολύτιμους πόρους. Δεν είναι μια βιτρίνα ούτε επικοινωνία. Είναι προσφορά προς τον πολίτη, προς αυτούς που μας εκλέξανε.»

Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει άλματα σε όλους τους τομείς.