«Πικρά» και φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες

Σχεδόν ένας μήνας μας χωρίζει από τα Χριστούγεννα και τα δημοφιλέστερα παραδοσιακά γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στις προθήκες των σημείων πώλησης, με τις τιμές για τους καταναλωτές να μην εμφανίζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι διαφοροποιήσεις

Mε την άνοδο των πρώτων υλών και κυρίως την αναταραχή στην αγορά του κακάο, σε συνδυασμό με την αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις, είτε αυτά είναι ζαχαροπλαστεία είτε παραδοσιακά αρτοποιεία, η όποια προσπάθεια δεν μπορεί παρά να επικεντρώνεται στη συγκράτηση των τιμών, δεδομένης της πίεσης που δέχεται η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Βεβαίως, οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά διαφοροποιούνται ανάλογα τον τύπο, το κανάλι διάθεσης αλλά και την ποιότητα της πρώτης ύλης, με τους καταναλωτές να είναι αρκετά μετρημένοι στις αγορές τους.

