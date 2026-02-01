Πίστεψαν την AI και ταξίδεψαν άδικα: Τουρίστες έψαχναν θερμές πηγές που δεν υπάρχουν

Ένα blog που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στην ιστοσελίδα μιας τουριστικής εταιρείας στην Αυστραλία, παρότρυνε τους πελάτες να επισκεφθούν τις θερμές πηγές στη βόρεια Τασμανία, οι οποίες όμως δεν υπάρχουν.

Σύμφωνα με το CNN, το πλέον διαγραμμένο blog στην ιστοσελίδα της Tasmania Tours έδειχνε συστάσεις για τις «Θερμές Πηγές Weldborough», οι οποίες υποτίθεται ότι προσέφεραν μια «ειρηνική απόδραση» στα δάση της βορειοανατολικής Τασμανίας. Περιγράφονταν ως ένα «γαλήνιο καταφύγιο» και παρουσιάζονταν ως «αγαπημένος προορισμός» των πεζοπόρων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη τα έκανε μαντάρα»

Ο Σκοτ Χένεσι, ιδιοκτήτης της Australian Tours and Cruises με έδρα τη Νέα Νότια Ουαλία, η οποία διαχειρίζεται την Tasmania Tours, δήλωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα στο ABC ότι «η τεχνητή νοημοσύνη τα έκανε μαντάρα».

Όπως ανέφερε, η εταιρεία είχε αναθέσει το μάρκετινγκ σε τρίτο συνεργάτη και, παρότι συνήθως ελέγχει κάθε ανάρτηση, το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύτηκε ενώ εκείνος βρισκόταν εκτός χώρας. «Προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε τους μεγάλους παίκτες» είπε ο Χένεσι στο ABC. «Και μέρος αυτού είναι ότι πρέπει να κρατάς το περιεχόμενό του συνεχώς φρέσκο και καινούριο».

«Δεν είμαστε απάτη» συνέχισε. «Είμαστε ένα παντρεμένο ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει το σωστό».

Τουρίστες «κατέφθαναν κατά δεκάδες» – Έψαχναν τις θερμές πηγές

Η Κρίστι Πρόμπερτ, ιδιοκτήτρια του τοπικού ξενοδοχείου Weldborough, δήλωσε στο CNN ότι αρχικά μπερδεύτηκε όταν τον Σεπτέμβριο οι τουρίστες άρχισαν να τη ρωτούν για τις υποτιθέμενες θερμές πηγές.

