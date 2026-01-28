Τελευταία Νέα
Γιατί αυτή η ελληνική πινακίδα «τρελαίνει» το ίντερνετ -Το απίστευτο μήνυμα που την έκανε διάσημη

Χαμόγελα σκορπάει στους επισκέπτες μια πινακίδα στο χωριό Παύλιανη Φθιώτιδας, που γνωστοποιεί τον άγραφο ΚΟΚ του χωριού.

Αδιαπραγμάτευτος είναι ρόλος που διαδραματίζουν οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου και διασφαλίζουν την ομαλή συνύπαρξη μεταξύ πεζών και οχημάτων.

Τις πινακίδες και δη της ρυθμιστικές πρέπει να τις τηρούμε άπαντες, δεδομένου ότι η περιφρόνησή τους αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες τέλεσης τροχαίου ατυχήματος ενώ επισύρει αυστηρές ποινές. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια πινακίδα που ουδείς χρειάζεται να την τηρήσει, εκτός και αν επιθυμεί να προκαλέσει… την οργή των κατοίκων ενός χωριού και να τους βρει απέναντι του.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

