Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε περιοχές της Μεσσηνίας (pic’s + video)

Νέα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις έπληξαν πολλές περιοχές της Μεσσηνίας. Στο χωριό Φίλια του δήμου Οιχαλίας ένα από τα ρέματα υπερχείλησε με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια ,σπίτια και αποθήκες να πλημμυρίσουν.

Την ίδια στιγμή στην 29ή επαρχιακή οδό στο δρόμο που οδηγεί από τα Πλατάνια στη Νέδα οι κατολισθήσεις συνεχίζονται με τους κατοίκους να καταγγέλλουν ότι παρόλο που απευθύνθηκαν στο δήμο δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια βοήθεια με αποτέλεσμα η ανησυχία τους να μεγαλώνει καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο δρόμος που οδηγεί στο Διαβολίτσι έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Χαρακτηριστικό το βίντεο που τράβηξε κάτοικος