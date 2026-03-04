Πληθωρισμός: Νέο «γκάζι» στις τιμές, με 3% «έτρεξαν» τον Φεβρουάριο

Με ήπια άνοδο έτρεξε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή κινήθηκε σε ρυθμό αύξησης 3% από 2,9% τον Ιανουάριο.

Μικρή επιτάχυνση σημείωσε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη καθώς οι τιμές ενισχύθηκαν με ρυθμό 1,9% από 1,7% τον προηγούμενο μήνα.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες παρουσίασαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (3,4%, έναντι 3,2% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, σταθερά σε σύγκριση με τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,7%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (-3,2%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιανουάριο).

Στην Ελλάδα, η κατηγορία των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού πάτησε απότομο «φρένο» καθώς από ρυθμό αύξησης 1,5% τον Ιανουάριο, έπεσαν μόλις στο 0,1% τον προηγούμενο μήνα.

