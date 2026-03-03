Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει ακρίβεια – Το ντόμινο εξελίξεων που φτάνει μέχρι το σούπερ μάρκετ και ο εφιάλτης του πληθωρισμού

Φόβους για ντόμινο παρενεργειών με ανατιμήσεις σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης πυροδοτεί το άλμα στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς τα επιπλέον ενεργειακά κόστη μεταφέρονται στη βιομηχανία, στα παραγόμενα προϊόντα και στη μεταφορά τους – και κατά συνέπεια καταλήγουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Το πετρέλαιο Brent οδεύει στα 80 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ξεπεράσει αυτό το επίπεδο νωρίτερα, στο άνοιγμα των συναλλαγών της Δευτέρα (2.3.2026) ενώ το φυσικό αέριο στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας ξεπέρασε νωρίτερα τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα συμβόλαια παράδοσης Απριλίου προκαλώντας ανησυχίες για ανατιμήσεις από τα καύσιμα μέχρι τα προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν την ελληνική αγορά και τροφοδοτούν τον πληθωρισμό που κινείται ήδη στα επίπεδα του 2,5%, με χαρακτηριστική την αύξηση του δείκτη για τα τρόφιμα στο 4,5% (ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουάριος 2026). Βαρίδια στο καλάθι του πληθωρισμού αναδεικνύονται τους τελευταίους μήνες προϊόντα όπως μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, σοκολάτες, φρούτα, χωρίς να διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης των τιμών τους. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν αυξήσεις στα συγκεκριμένα είδη που ξεπερνούν και το 25% σε ετήσια βάση.

