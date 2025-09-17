Πληθωρισμός: Τρόφιμα και υπηρεσίες οδηγούν το «ράλι των ανατιμήσεων»

Στη «μέγγενη» της ακρίβειας εξακολουθούν να βρίσκονται τα νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός, το 2025, αναμένεται να παραμείνει υψηλός ενώ ένα χρόνο αργότερα θα δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση, όμως και πάλι θα είναι πάνω από το στόχο του 2%.

Υψηλότερος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2025 και το 2026 σε σύγκριση με την ΕΕΣτο τελευταίο Δελτίο Παρακολούθησης του πληθωρισμού (inflation monitor) που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), το τρέχον έτος, αναμένεται να παραμείνει υψηλός στο 3,1 %, κυρίως «λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων των μισθών και των ενοικίων, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των αυξήσεων των έμμεσων φόρων, τον υψηλό πληθωρισμό των μη μεταποιημένων τροφίμων και τα λιγότερο αρνητικά ποσοστά πληθωρισμού στην ενέργεια».