Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις, απρόσιτα ακόμη και βασικά είδη – «Ανεπαρκή» κυβερνητικά μέτρα, δεν βγαίνει ο μήνας (video)

Ακρίβεια που τσακίζει νοικοκυριά και κάνει απρόσιτα ακόμη και βασική είδη εξακολουθεί να μαστίζει τη χώρα, ενώ, σύμφωνα με νέες έρευνες, μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κρίνει ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν θα τους απαλλάξει από την οικονομική ασφυξία.

Ειδικά στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). Επίσης ανατιμήσεις υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), ένδυση- υπόδηση (7,7%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (18,1%), πακέτο διακοπών (6,4%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Αλλά και μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν επιπλέον κατά 0,5%. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκαν αυξήσεις.

Το 73,1% των πολιτών δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θυμίζουμε πως ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ανήλθε στο 2,9%, ενώ, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις για σταθεροποίηση της οικονομίας και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να συρρικνώνεται με αμείωτο ρυθμό.

διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ