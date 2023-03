Πλήθος εκδηλώσεων το Μάρτη στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ – Επανεκκίνηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Πλούσιο θα είναι το πρόγραμμα του Μαρτίου στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Στην ατζέντα, πέρα από τις καθιερωμένες πια προβολές των επιλεγμένων ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Kalamata Short Docs (10 & 31 Μάρτη), και την συνεργασία του Κέντρου με το Petit Plan που ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία από τον προηγούμενο μήνα (24/3), υπάρχουν πάρτι, πολλές προβολές μέχρι και παράσταση Καραγκιόζη!

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια του μήνα θα προβληθούν πέντε ταινίες αφιερωμένες στη γυναίκα: Αρχής γενομένης απ’ αυτή τη Δευτέρα 6 Μαρτίου, θα γνωρίσουμε γυναίκες που δημιουργούν, γυναίκες που διαπρέπουν, κι άλλες που παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καταφέρνουν να σταθούν στα πόδια τους και ν’ ανοίξουν τα φτερά τους – γυναίκες που εμπνέουν με την αποφασιστικότητα, την καθαρότητά τους και την επαναστατική φύση τους. Αυτή τη Δευτέρα, θα προβληθεί στις 9 μ.μ. το ντοκιμαντέρ Η Κυρά του Σινεμά της Ναζαρέτ της Νούριτ Τζέικομπς Γινιόν, που παρουσιάζει την ιστορία της Σαφά Νταμπούρ, μιας Μουσουλμάνας από τη Ναζαρέτ που αγωνίζεται να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της και να ιδρύσει την πρώτη και μοναδική αραβική κινηματογραφική αίθουσα στο Ισραήλ. Η προβολή θα γίνει στην πρωτότυπη γλώσσα, με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα προβληθούν ακόμα οι ταινίες Είμαι η Έρικο, Η κόρη της Καμόρα, Ρέιτσελ, Τραγούδια των Ριζών και Ο θρήνος μιας Θεάς.

Παράλληλα, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ επανεκκίνησε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, ανοίγοντας το χώρο του για οργανωμένες επισκέψεις τάξεων από σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για προβολές ντοκιμαντέρ εκπαιδευτικού περιεχομένου ποικίλης θεματολογίας. Οι προβολές για τα σχολεία είναι δωρεάν και γίνονται από τις 9πμ-1μμ Δευτέρα με Παρασκευή, κατόπιν συνεννόησης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected] ή στο 27210 22376 (10 π.μ.-1 μ.μ.), όπου μπορούν να πληροφορηθούν για τους προσφερόμενους τίτλους και να οργανώσουν την επίσκεψή τους.

Εξάλλου, συνεχίζεται η σύμπραξη του Κέντρου με το Petit Plan, με σκοπό την κινηματογραφική επιμόρφωση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων μέσω της προβολής διεθνώς αναγνωρισμένων έργων, με την προβολή της ταινίας What will people say? / Τι θα πει ο κόσμος; του Iram Haq, σε συνεργασία και πάλι με τη Νορβηγική Πρεσβεία και το Νορβηγικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο, την Παρασκευή 24 Μαρτίου.

Τέλος, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ επιφυλάσσει μια έκπληξη στους φίλους του, μικρούς και μεγάλους, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη παράσταση θεάτρου Σκιών στο χώρο του από το Θίασο Δημητρακόπουλου, το Σάββατο 18 του μήνα.

