Πλοκάμια… από τη Λάρισα μέχρι τη Μεσσηνία είχε εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλευόταν οικονομικά και εργασιακά αλλοδαπούς- 6 συλλήψεις και 170 προσαγωγές

Πλοκάμια από τη Λάρισα μέχρι τη Μεσσηνία φαίνεται πως είχε η οργάνωση που εξαρθρώθηκε σήμερα το πρωί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.). Τα μέλη της φέρονται να εκμεταλλεύονταν οικονομικά και εργασιακά αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7/10/25) επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις μελών μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό καθώς και 6 συλλήψεις λοιπών ατόμων για έτερα αδικήματα, από περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Βοιωτίας και του Άργους.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών…