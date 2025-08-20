Ποδηλατικό ταξίδι του Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής” στην Δυτική Μακεδονία

Ως την Καστοριά και τον Δήμο Σερβίων, ταξίδεψε μια παρέα από καλαματιανούς ποδηλάτες το Σ/Κ (12-13/7ου) στην καρδιά του Καλοκαιριού, προκειμένου να συμμετάσχει σε δυο αγώνες, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή ποδηλατική εμπειρία.

Οι αθλητές του τμήματος αγωνιστικής ποδηλασίας της Ευκλής Cycling Team, Βασίλειος Μυστριώτης και Γεώργιος Κλείδωνας, έλαβαν μέρος το Σάββατο στο Brevet Καστοριάς των 200 χλμ. και την Κυριακή στον ”16ο Ποδηλατικό Γύρο Λίμνης Πολυφύτου – Πράσσος Γεώργιος” των 72 χλμ., μάλιστα ο Μυστριώτης ανέβηκε βάθρο κατακτώντας την 3η θέση στην κατηγορία του (Μάστερ Δ΄).

Μιλώντας για τις εντυπώσεις τους οι αθλητές δήλωσαν πως απόλαυσαν τις διαδρομές με τον Μυστριώτη, να οδηγεί την παρέα τους, τερματίζοντας όλοι μαζί οι καλαματιανοί.

Συνέχισε η παρέα στις 15/7ου με μια ποδηλατοβόλτα στο Γεωπάρκο ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ, επιστρέφοντας στην Καλαμάτα γεμάτοι με ποδηλατικές έντονες συγκινήσεις !