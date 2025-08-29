Ποδόσφαιρο Γυναικών: Η διεθνής Ana Velasco Fernandez στον ΑΟΠΚ Πατίστα

Μια διεθνή ενσωματώνει στο δυναμικό του ο ΑΟΠΚ Πατίστα που τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά θα βρεθεί στην εκκίνηση της Β΄ Εθνικής κατηγορίας του ποδοσφαίρου Γυναικών.

Οι ιθύνοντες του συλλόγου καλωσορίζουν την νέα αθλήτρια:

“Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την πρώτη διεθνή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας μας!

Η Ana Velasco Fernandez, 25 ετών, έρχεται να στελεχώσει τη γυναικεία μας ομάδα στην πορεία της στη Β’ Εθνική. Αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος, διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και ξεχωρίζει για την ποιότητά της με την μπάλα στα πόδια.

Η καριέρα της ξεκίνησε στην Ισπανία, όπου αγωνίστηκε σε Maritim, Mislata και Olimpic. Στη συνέχεια μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου φοίτησε σε PSA High School και συνέχισε σε κολεγιακό επίπεδο, εκπροσωπώντας τις πανεπις ομάδες των NEO (Oklahoma), Iowa Lakes (Iowa), Union (Kentucky) και ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στο LSUA (Louisiana).

Η εμπειρία της σε ευρωπαϊκό και αμερικανικό ποδόσφαιρο φέρνει στην ομάδα μας νέα πνοή και ποιότητα.