Στις 30 Αυγούστου αρχίζουν οι προπονήσεις της Ακαδημίας μπάσκετ του ΑΟ Καλαμάτα 80

Ο Αθλητικός Όμιλος Καλαμάτα 1980 ανακοινώνει την επίσημη έναρξη των προπονήσεων της Ακαδημίας Μπάσκετ για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-2026, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στις 09:00 στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τέντας .

Πολλοί διακεκριμένοι αθλητές ξεκίνησαν την πορεία τους από την Ακαδημία μας, συνέχισαν στα αγωνιστικά τμήματα του Συλλόγου και στελέχωσαν ομάδες στο ανώτατο Σωματειακό και Εθνικό επίπεδο, όπως: Ν. Χατζής, Ν. Παπανικολόπουλος, Δ. Γιαννακόπουλος, Ι. Γραμματικός, Αθ. Περρωτής, Γ. Πολιτόπουλος, Ν. Παπουτσής, Π. Κατσαρέας, Θ.Μουργής ,Ν. Αβδάλας , Ι. Αβδάλας και πολλοί άλλοι.

Οι προπονήσεις αφορούν παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών και θα πραγματοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τέντας, υπό την καθοδήγηση έμπειρων και καταρτισμένων προπονητών που έχουν ως βασικό μέλημα: την εκμάθηση των βασικών τεχνικών της καλαθοσφαίρισης, τη βελτίωση των φυσικών και κινητικών ικανοτήτων , τη σωστή διαπαιδαγώγηση-διαμόρφωση νεαρών αθλητών/τριών και υπεύθυνων ανθρώπων μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Ο αγωνιστικός σχεδιασμός της Ακαδημίας περιλαμβάνει: φιλικές συναντήσεις με άλλες Ακαδημίες, εκδρομές και παρακολούθηση αγώνων εθνικών κατηγοριών και Εθνικών Ομάδων, καθώς και καλοκαιρινό Basketball Camp στο τέλος της χρονιάς.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη γραμματείας:

κα. Μάλαμα – 6948182193

Email: [email protected]