Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μαυρισμένο μάτι: Έσωσε γυναίκα από κλέφτη – Τι αποκάλυψε

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο “Greek Freak” εμφανίστηκε στο παρκέ με μαυρισμένο μάτι, κάτι που προκάλεσε απορία ωστόσο εξήγησε τον τρόπο που το απέκτησε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Greek Freak:

“Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ.

Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα” δήλωσε ο 30χρονος φόργουορντ.