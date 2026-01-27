Συντάξεις – επιδόματα: Από σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Από σήμερα, Τρίτη, οι συντάξεις Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να κατατίθενται στους λογαριασμούς των δικαιούχων και όσοι διαθέτουν χρεωστική κάρτα θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από τα ΑΤΜ.
Μετά τις πληρωμές των συνταξιούχων θα γίνουν οι καταβολές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
Οι συντάξεις
Βάσει λοιπόν και των επίσημων ανακοινώσεων του e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου διαμορφώνονται ως εξής:
– Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ από σήμερα το απόγευμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ