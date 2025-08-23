Ποια βασική δεξιότητα λείπει από πολλούς νέους εργαζόμενους – Γιατί προτιμούν το ChatGP

Υπάρχει μια βασική δεξιότητα που λείπει από πολλούς νέους κάτω των 30 ετών στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με ειδικούς. Οι εργαζόμενοι της Γενιάς Ζ, τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις δυσάρεστες συζητήσεις στο γραφείο και προτιμούν να στραφούν στο ChatGPT για μια απάντηση, παρά να ρωτήσουν τους συναδέλφους τους. Ένα ποσοστό αυτής της δυσκολίας χειρισμού, οφείλεται στο γεγονός ότι, πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν την καριέρα τους εν μέσω πανδημίας, με εξ αποστάσεως εργασία, με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερη εμπειρία σε δύσκολες συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις, ακόμα και για απλά πράγματα.

Πολλές φορές η επιδέξια διαχείριση τεταμένων ή αμήχανων αλληλεπιδράσεων στον χώρο εργασίας, από τη διατύπωση απόψεων έως το να ζητήσετε αύξηση από τον προϊστάμενό σας, μπορεί να ωφελήσει την καριέρα σας. Μέρος της πρόκλησης είναι να γνωρίζετε πού και πώς να κάνετε αυτές τις συζητήσεις, παρακάμπτοντας τη διαπροσωπική αμηχανία.

Η διαχείριση συγκρούσεων ή η αναζήτηση βοήθειας απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες. Η σαφής επικοινωνία σε περίπτωση σύγκρουσης δείχνει ότι είστε ικανός να επιλύετε προβλήματα, να συνεργάζεστε και να δέχεστε σχόλια, όλα πράγματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να χτίσετε εμπιστοσύνη και σχέσεις στην εργασία.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ