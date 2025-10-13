Ποιό “Κέντρο” και ποια “Πολιτική σταθερότητα”…

Του Θανάση Κ.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να στηρίξει την πολιτική της κυριαρχία σε ένα τελευταίο, καθαρά επικοινωνιακό αφήγημα: ότι έφερε, λέει, “πολιτική σταθερότητα” κι ότι κυριαρχεί, λέει, “στο Κέντρο”. Κι είναι τέτοια η “σταθερότητα” που επέβαλε, που όλοι σήμερα ψάχνουν… κόμματα που ακόμα δεν υπάρχουν! Γιατί τα υπάρχοντα δεν τραβάνε… Με πρώτη την ίδια την κυβερνητική παράταξη…

Ο ισχυρισμός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «κυριαρχεί στο χώρο του Κέντρου» δεν αντέχει ούτε ιστορικά, ούτε ιδεολογικά, ούτε με βάση τα σημερινά δεδομένα.

* Ιστορικά, το Κέντρο – δηλαδή το ενδιάμεσο ανάμεσα στη «Δεξιά» και την (κομμουνιστική, τότε) Αριστερά – ήταν ένας χώρος που ποτέ δεν ταυτίστηκε με την απώλεια κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το ακριβώς αντίθετο: — επί Ελευθερίου Βενιζέλου η Φιλελεύθερη Παράταξη τότε ήταν ιδιαίτερα «εθνοκεντρική» και συνδέθηκε με αγώνες εθνικής απελευθέρωσης. — επί Γεωργίου Παπανδρέου η Ένωση Κέντρου ήταν επίσης εθνοκεντρική – ο Γέρος της Δημοκρατίας απέστειλε μυστικά ελληνική μεραρχία στην Κύπρο το 1964 κι ήταν η χούντα του Παπαδόπουλου που την απέσυρε το 1967, ενώ και επί Ανδρέα Παπανδρέου το Κέντρο (ως Κεντροαριστερά πλέον) ήταν κατ’ εξοχήν «εθνοκεντρικό» (“Βυθίσατε το Χόρα”, “η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες”, αργότερα “Ενιαίος Αμυντικός Χώρος” με την Κύπρο κλπ.). Σήμερα όλα αυτά θεωρούνται απροκάλυπτος «εθνικισμός»!

* Επιπλέον, το “Κέντρο” είναι εξ ορισμού ο τόπος όπου συναντιούνταν όσοι απέρριπταν τις «ακρότητες» και της Δεξιάς και της Αριστεράς. Σήμερα μιλάνε για τους… “ακρο-Κεντρώους” που έχουν προσχωρήσει στις ακρότητες των 73 φύλων και της κατάργησης των συνόρων.

Συνεπώς, μόνο «κεντρώοι» ΔΕΝ συσπειρώνονται σήμερα από τους οπαδούς της woke ατζέντας, της παράνομης μετανάστευσης και του Κατευνασμού της Τουρκίας. Αντίθετα, το τμήμα του εκλογικού σώματος που απορρίπτει τις εισαγόμενες ακρότητες υπάρχει και αυξάνεται, αλλά δεν έχει καμία σχέση – βρίσκεται στον αντίποδα – των… «ακροκεντρώων» που εκφράζει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, τουλάχιστον στη ρητορική της. Όπως δεν έχει καμία σχέση ούτε με την σημερινή Αριστερά η οποία – πλην ΚΚΕ – έχει προσχωρήσει στην woke ατζέντα. Όπως δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Κεντροαριστερά – αυτή που εκφράζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και αυτή που φιλοδοξεί να εκφράσει ο κ. Τσίπρας – που έχει επίσης προσχωρήσει στις ακρότητες και του δικαιωματισμού και της woke ατζέντας και του Κατευνασμού της Τουρκίας.

* Κι έτσι δημιουργείται πια ένα όλο και ευρύτερο πολιτικό κενό. Που επιβεβαιώνεται πλήρως από τα αριθμητικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών και όλες οι σχετικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει συνεχής αιμορραγία από το εκλογικό σώμα. Το οποίο συρρικνώνεται συνεχώς: Από τα 7,5 εκατομμύρια στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έπεσε στα 6,5 εκατομμύρια την εποχή των πρώτων μνημονίων, έπεσε στα 6 εκατομμύρια αργότερα και ήδη από το 2023 βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τα 5 εκατομμύρια – στις τελευταίες ευρωεκλογές λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια (παρ’ ότι δόθηκε δικαίωμα ψήφου στους 17ρηδες και σε Έλληνες του εξωτερικού). Αυτοί που έχουν δυνητικά δικαίωμα ψήφου είναι σήμερα περισσότεροι από ποτέ. Αυτοί που πραγματικά ψηφίζουν είναι λιγότεροι από ποτέ!

Όλο και περισσότεροι ΔΕΝ ψηφίζουν πια! Κι από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν ακόμα, αρκετοί το κάνουν… βρίζοντας και φτύνοντας! Το πολιτικό σύστημα διώχνει ψηφοφόρους. Οι διαρροές είναι κυρίως από τη ΝΔ, αν και τώρα πια πολλαπλασιάζονται και από τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς. Πιο συγκεκριμένα: Ανάμεσα στις εκλογές του Μαΐου του 2023 και τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024 – μέσα σε ένα μόλις χρόνο – “έφυγαν” από το εκλογικό σώμα 2 εκατομμύρια: Από αυτούς 1 εκατομμύριο 300 χιλιάδες έφυγαν από τη ΝΔ και 700 χιλιάδες έφυγαν από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

* Έτσι λοιπόν, η ΝΔ ΔΕΝ «κυριαρχεί» σήμερα στο χώρο του «Κέντρου». Διατηρεί “υπεροχή” σε ένα εκλογικό σώμα που συνεχώς φθίνει! Μεταξύ άλλων, διότι ιδεολογικά και πολιτικά δεν εκφράζει πια κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι η αντιπολίτευση. Κι αυτό αποδεικνύεται από το πρωτοφανές: ενώ συνεχώς υποχωρεί δημοσκοπικά η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ΔΕΝ ανεβαίνουν – πέφτουν κι αυτά! Σε πρόθεση ψήφου η ΝΔ βρίσκεται σήμερα πολύ πιο κάτω από αυτά που πήρε ακόμα και στις ευρωεκλογές, ενώ πιο κάτω βρίσκεται και το ΠΑΣΟΚ – για να μη μιλήσουμε για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει πλέον θρυμματιστεί! Η ΝΔ διατηρεί “υπεροχή” ανάμεσα σε… “ομοϊδεάτες” της, οι οποίοι επίσης κατρακυλάνε, μέσα σε ένα εκλογικό σώμα που συνεχώς συρρικνώνεται!

Κι αυτό δεν είναι «κυριαρχία στο Κέντρο». Αυτό είναι απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε συνολικό αδιέξοδο και χάνει συνεχώς νομιμοποίηση.

— Το κομμάτι της κοινωνίας που απορρίπτει τις ακρότητες της woke ατζέντας και του δικαιωματισμού ΔΕΝ έχει κεντρική εκπροσώπηση! — Το κομμάτι της κοινωνίας που απορρίπτει το άνοιγμα των συνόρων και την σταδιακή νομιμοποίηση της λαθρομετανάστευσης ΔΕΝ έχει κεντρική εκπροσώπηση. — Το κομμάτι της κοινωνίας που βουλιάζει από τα τιμολόγια της ενέργειας – είτε πρόκειται για νοικοκυριά είτε για επιχειρήσεις – ΔΕΝ έχει κεντρική εκπροσώπηση — Το κομμάτι της κοινωνίας που απορρίπτει τον Κατευνασμό της Τουρκίας και τον θεωρεί επικίνδυνο, δεν έχει κεντρική εκπροσώπηση. Δεν μπορεί να “χωρέσει” στα κομματίδια δεξιότερα της ΝΔ και δεν εκφράζεται από τα κόμματα αριστερότερα από τη ΝΔ.

* Δεν είναι απλώς ότι το πραγματικό σημερινό κέντρο βάρους της κοινωνίας έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας νοιώθει ανεκπροσώπητη, ενώ αμφισβητεί, ανοικτά πλέον, και τους θεσμούς. Κυρίως τη Δικαιοσύνη – την τελευταία βαλβίδα ασφαλείας της Δημοκρατίας.

— Στην εξωτερική Πολιτική η κυβέρνηση Τσίπρα επικαλέστηκε την “Κινητικότητα” για να λύσει το Μακεδονικό. Δεν το έλυσε, απλώς οδήγησε στην πλήρη υποχώρηση της Ελλάδας εν ονόματι μιας συμφωνίας που ήδη παραβιάζεται από την πλευρά των Σκοπίων… Τότε η ΝΔ απέρριψε την Συμφωνία των Πρεσπών ως “εθνικά επικίνδυνη”! Τώρα όμως… Την ίδια… αρετή της “Κινητικότητας” που επικαλέστηκε πριν πέντε χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα, επικαλείται σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη για να οδηγήσει σε “Πρέσπες του Αιγαίου”. Δηλαδή σε παραχώρηση ευρύτατων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και σε πλήρη εγκατάλειψη της Κύπρου. Από την πολύ “Κινητικότητα” πια δεν έχουμε χάσει απλώς συμμάχους στην περιοχή μας – κατάφεραν να τσακωθούνε και με την Κύπρο! — Στην οικονομία, η κυβέρνηση Τσίπρα είχε υιοθετήσει την υπερ-φορολόγηση (παρά τις φορολογικές “μειώσεις”) και τα υπερ-πλεονάσματα, τα οποία κατήγγειλε τότε στην αντιπολίτευση η ΝΔ. Σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει υιοθετήσει ακόμα μεγαλύτερη υπέρ-φορολόγηση και ακόμα μεγαλύτερα υπερ-πλεονάσματα, που έχουν αποδυναμώσει πλήρως τον εσωτερικό δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας. Με πλασματική ανάπτυξη που οφείλεται μόνο σε εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, τα κονδύλια του οποίου δεν μπορεί καν να απορροφήσει η κυβέρνηση, με το Έλλειμμα στο Ισοζύγιο πληρωμών να διευρύνεται, με το έλλειμμα στο Εμπορικό Ισοζύγιο να υπερ-τριπλασιάζεται, και με τους Έλληνες πια να πέφτουν στην τελευταία θέση της Ένωσης σε πραγματικούς όρους αγοραστικής δύναμης (κάτω από την Ρουμανία και τη Βουλγαρία)! Η ανάπτυξη της Ελλάδας δεν έχει καμία εσωτερική δυναμική. Όσο υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια να την “σπρώχνουν” κινείται, όταν αυτά σταματήσουν κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει… Η υπερφορολόγηση και τα υπερπλεονάσματα της περιόδου Τσίπρα παρέμειναν. Και τώρα προστέθηκε και η Ακρίβεια.

Και στην Εξωτερική Πολιτική και στην Οικονομία η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι “πιο εξελιγμένο μοντέλο” των ίδιων αντιλήψεων. Και των ίδιων αδιεξόδων… “Κινητικότητα”, δηλαδή πλήρεις υποχωρήσεις και… “Πρέσπες παντού” έναντι όλων των αντιπάλων μας – μεγάλων και μικρών – και υπερφορολόγηση μαζί με υπερπλεονάσματα, δηλαδή κρατισμός που σκοτώνει κάθε ικμάδα της ελληνικής οικονομίας.

— Στα θέματα της Δικαιοσύνης η σύμπτωση μεταξύ κυβέρνησης Μητσοτάκη και κυβέρνησης Τσίπρα είναι ακόμα πιο ανατριχιαστική. Η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε να ελέγξει τη Δικαιοσύνη εξουδετερώνοντας τους αντιπάλους της μέσα από τη σκευωρία Novartis. Δεν τα κατάφερε τότε. Η σκευωρία αποδείχθηκε! Αλλά οι υπαίτιοι της δεν τιμωρήθηκαν… Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν “προσπάθησε” απλώς, ΚΑΤΑΦΕΡΕ να ελέγξει τη Δικαιοσύνη. Και τώρα σπεύδει η Ευρωπαία Εισαγγελέας!

— Και στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης η σύμπτωση Τσίπρα – Μητσοτάκη καταδεικνύεται από τα αριθμητικά στοιχεία. Στα πέντε χρόνια της διακυβέρνησης Τσίπρα χορηγήθηκαν 40,6 χιλιάδες άδειες παραμονής σε παράνομους μετανάστες. Στα έξη χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη χορηγήθηκαν 155 χιλιάδες άδειες παραμονής σε παράνομους! Και να σκεφτεί κανείς ότι στα χρόνια της διακυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, όταν μαίνονταν ο εμφύλιος στη Συρία, είχαν δοθεί μόνο 2,5 χιλιάδες άδειες παραμονής.

Και στην Εξωτερική Πολιτική και στην Οικονομία και στη εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης και στην λαθρομετανάστευση και στα θέματα του δικαιωματισμού, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θυμίζει όλο και περισσότερο την κληρονομιά της κυβέρνησης Τσίπρα. Κι αυτό οδηγεί πια σε αποστροφή της κοινωνίας και σε προϊούσα απονομιμοποίηση ολόκληρου του πολιτικού συστήματος.

Η “επικοινωνία” δεν πείθει πλέον. Κι όταν σπάει το φράγμα, δεν σπάει λίγο. Σπάει απότομα.

* Η «πολιτική σταθερότητα» τελειώνει όχι όταν πέφτει η κυβέρνηση, αλλά όταν η κοινωνία παύει να την φοβάται. Κι αυτό έχει ήδη αρχίσει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι πια “αντίπαλο δέος” του ΣΥΡΙΖΑ Του μοιάζει όλο και περισσότερο…

— Δεν έκανε “άνοιγμα στο Κέντρο”… Μετακινήθηκε στα ακραία ιδεολογήματα που απορρίπτονται παντού στον κόσμο. Κι άφησε όλη την παράταξη της Δεξιάς και στη Κεντροδεξιάς ανεκπροσώπητη.

— Δεν έφερε σταθερότητα. Έφερε στασιμότητα που εκρήγνυται.

— Δεν κυριάρχησε στο Κέντρο — το διέλυσε. Κι όταν το Κέντρο διαλύεται, οι κοινωνίες αλλάζουν σελίδα, όχι ήρεμα — αλλά εκρηκτικά.