Φιάσκο (ή Ρέκβιεμ)!

Του Θανάση Κ.

Όλοι περιμέναμε ότι το πολυδιαφημισμένο “πακέτο Κυριάκου” στη ΔΕΘ θα ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Και το περιμέναμε διότι – όπως θα δούμε – ο Κυριάκος ΔΕΝ εγκαταλείπει τις πολιτικές που δημιουργούν ακρίβεια. Κι όταν συνεχίζεις να τροφοδοτείς τα αίτια, δεν μπορείς να αλλάξεις τα αποτελέσματα. Αλλά αυτό που ακούσαμε από την Θεσσαλονίκη του περασμένο Σάββατο το βράδυ (και την Κυριακή το μεσημέρι) ήταν ακόμα χειρότερο. Κάποιοι το χαρακτήρισαν φιάσκο. Πολιτικό και επικοινωνιακό. Στην πραγματικότητα ήταν κάτι παραπάνω από φιάσκο. Ήταν Ρέκβιεμ – της ίδιας της κυβέρνησης…

* Πρώτον παρουσιάστηκε ως “η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση” που έχει γίνει ποτέ. Εντάξει παιδιά, κόψτε κάτι. Άλλαξε ελάχιστα τους φορολογικούς συντελεστές κατά δύο μονάδες. Στην πραγματικότητα αύξησε το αφορολόγητο στην κατώτερη βαθμίδα και δημιούργησε νέα ανώτερη βαθμίδα. Επίσης – κι αυτό είναι “καλό”, αλλά και εντελώς ανεπαρκές – μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2% για κάθε παιδί, αλλά ΜΟΝΟ για όσους βρίσκονται στις δύο χαμηλότερες βαθμίδες φορολόγησης (από 10 ως 20 κι από 20 ως 30 χιλιάδες το χρόνο). Ταυτόχρονα εξάλειψε το φόρο εισοδήματος για τους νέους ως 25 ετών, οι περισσότεροι των οποίων ΟΤΑΝ δουλεύουν παίρνουν το κατώτερο μισθό και ΔΕΝ πλήρωναν φόρο έτσι κι αλλιώς. Ή πλήρωναν ελάχιστα. Άρα “εξάλειψε” τον φόρο αυτών που, έτσι κι αλλιώς στην πολύ μεγάλη πλειονότητά τους, δεν πλήρωναν φόρο! Και μείωσε το ΦΠΑ σε νησιά (κατά 30%) δηλαδή από 24% σήμερα στο 17% περίπου (κατά μέσον όρο). Να σημειωθεί ότι το 2014 στα περισσότερα είδη supermarket και σε ολόκληρη την Εστίαση ο ΦΠΑ ήταν 13% ΠΑΝΤΟΥ! Το είχε επιτύχει τότε η Κυβέρνηση Σαμαρά παρά την λυσσαλέα αντίδραση του ΔΝΤ τότε. Και τελικά αναγκάστηκε να το αποδεχθεί η Τρόϊκα. Μέχρι που έπεσε η Κυβέρνηση Σαμαρά ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήγε στο 24% (από 13%). Και τώρα ο Κυριάκος τον “κατεβάζει μόνο στα νησιά” στο 17% δηλαδή υψηλότερα απ’ ό,τι ήταν επί μνημονίων… Αυτό ασφαλώς ΔΕΝ είναι η “μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση” που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ούτε κατά διάνοια.

* Δεν είναι καν “επανόρθωση” της ζημιάς που έχουν υποστεί οι φορολογούμενοι από τη λεγόμενη “δημοσιονομική ολίσθηση” (ή “δημοσιονομική απορρόφηση – fiscal drag), δηλαδή από το γεγονός ότι αυξάνονται λόγω πληθωρισμού τα εισοδήματα εμπίπτοντας σε υψηλότερες φορολογικές κλίμακες με βαρύτερο φόρο. Κι έτσι τα ίδια πραγματικά εισοδήματα φορολογούνται με μεγαλύτερους συντελεστές. Αυτό τον “φόρο πληθωρισμού” των τελευταίων ετών ΔΕΝ τον αποκαθιστά καν… Για να καταλάβετε: τα τελευταία πέντε χρόνια και ως το 2024, οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 21 – 25%. (ανάλογα αν μετράμε την άνοδο του επιπέδου τιμών με βάση των “Αποπληθωριστή ή με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Τα φορολογικά κλιμάκια ΔΕΝ αυξήθηκαν όμως. Ενώ οι φοροαπαλλαγές που δίνονται τώρα για όσους έχουν οικογένεια με παιδιά και εισόδημα κάτω από τις 30 χιλιάδες είναι αισθητά κατώτερη την απώλειας αγοραστικής δύναμης που μεσολάβησε. Χάσανε από τον πληθωρισμό 23% του αγοραστικής τους δύναμης και τώρα παίρνουν μείωση φόρου της τάξης του 10-15% στην καλύτερη περίπτωση. Κι όσοι βρίσκονται πάνω από τις 30 χιλιάδες ετησίως παίρνουν ψίχουλα… Ουσιαστικά εξακολουθεί να συμπιέζει τη μεσαία τάξη για να επιδοτήσει τους πολύ χαμηλούς. Όπως ακριβώς έκανε και ο Τσίπρας…

* Προσέξτε και κάτι ακόμα: Φέτος ο πληθωρισμός αναμένεται να τρέξει γύρω στο 2,8% τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει ότι τα φετινά εισοδήματα θα χάσουν πρόσθετη αγοραστική δύναμη της τάξης του 2,8% του ΑΕΠ, το οποίο φτάνει περίπου συνολικά 7 δισεκατομμύρια περίπου. Ενώ λοιπόν οι πολίτες θα υποστούν πρόσθετη αφαίμαξη 7 δισεκατομμυρίων (λόγω του φετινού πληθωρισμού), οι φορολογικές ελαφρύνσεις που θα πάρουν για τα εισοδήματα της φετινής χρονιάς, θα φτάνουν μόλις το 1,6 δισεκατομμύρια! Δηλαδή λιγότερο από το ένα τέταρτο της πρόσθετης απώλειάς τους μόνον φέτος.

* Τι θα μπορούσε να είναι “φορολογική μεταρρύθμιση”;

— Να μειώσει το ΦΠΑ παντού! Να το φέρει εκεί που ήταν το 2014 ή τουλάχιστον να το κατεβάσει παντού ώστε από 21% μέσον όρο να το φέρει στο 16% σε πρώτη φάση. Όπως ουσιαστικά του ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε: του ζητούν από την Ευρώπη να μειώσει τους έμμεσους φόρους και ΔΕΝ το κάνει (πέρα από κάποια νησιά – Βόρειου Αιγαίου και Δωδεκανήσων). Επί Σαμαρά η Τρόϊκα αρνιόταν να δεχθεί μείωση του ΦΠΑ και ο Σαμαράς το τόλμησε τότε. Και απέδωσε! Επιταχύνθηκαν τα πρωτογενή πλεονάσματα τότε. Και το παραδέχθηκε και ίδια η Τρόϊκα. (Μέχρι που ήλθε ο Τσίπρας και το ΦΠΑ ανέβηκε ξανά – κι από τότε μόλις σήμερα μειώνεται οριακά και μόνο στα νησιά…)

— Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει; Να αλλάξει όλη την τιμολόγηση της Ενέργειας. Η τιμή πετρελαίου (με την οποία ήταν συνδεδεμένη η ενέργεια παλαιότερα) βρισκόταν γύρω στα 100 δολάρια το 2014. Δηλαδή μιάμιση φορά παραπάνω απ’ ό,τι σήμερα. Και στα τιμολόγια η κιλοβατόρα κόστιζε τότε πολύ λιγότερο απ’ ό,τι σήμερα. Με αυξημένη διεθνή πρώτη ύλη ενεργείας τότε είχαμε πολύ χαμηλότερα τιμολόγια ενεργείας στην κατανάλωση! Αυτό σημαίνει ότι τα τιμολόγια ενέργειας θα μπορούσαν τώρα να μειωθούν κατά 35-40% τουλάχιστον αμέσως. Και περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα έπρεπε να πάψουν να φορολογούν τους υδρογονάνθρακες (ή τουλάχιστον να τους φορολογούν πολύ λιγότερο), να πάψουν να επιδοτούν τις ΑΠΕ (που εμφανίζονται “φθηνότερες” γιατί επιδοτούνται) και να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο τιμολόγησης δηλαδή το λεγόμενο “Χρηματιστήριο Ενέργειας” – που ουσιαστικά κλειδώνει την υψηλότερη τιμή κάθε στιγμή. Πρόκειται για όχι μία, όχι δύο, αλλά ΤΡΕΙΣ στρεβλώσεις – φορολόγηση υδρογονανθράκων, επιδότηση ΑΠΕ και Χρηματιστήριο Ενέργειας – που είναι αποτέλεσμα της “πράσινης μετάβασης”. Η οποία έχει αποτύχει παντού, ήδη εγκαταλείπεται παντού – αλλού άμεσα (ΗΠΑ) κι αλλού πιο σταδιακά και πιο διακριτικά (ΕΕ). Κι όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν διανοείται καν να πειράξει αυτό τον Πράσινο “Φράνκενσταϊν” που επί των ημερών της δημιουργήθηκε.

Αν μείωνε τον ΦΠΑ και τροποποιούσε την ενεργειακή πολιτική θα μπορούσαμε να είχαμε αληθινή μείωση της Ακρίβειας. Όχι απλώς μείωση του “πληθωρισμού” (δηλαδή επιβράδυνση στην αύξηση των τιμών). Αλλά πραγματική μείωση τιμών. Δηλαδή αύξηση πραγματικής αγοραστικής δύναμης… Αλλά ούτε τον ΦΠΑ τολμά να αγγίξει πραγματικά ούτε το έκτρωμα της “πράσινης μετάβασης” – που ο ίδιος δημιούργησε. Με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Και κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κι όταν συνεχίζεται η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας, τότε ΚΑΜΙΑ Οικονομική Πολιτική δεν είναι εφικτή: Ούτε για την ανάταξη της Πρωτογενούς παραγωγής, ούτε για την αναζωογόνηση μεταποίησης και βιομηχανίας, ούτε για “στροφή στην εξωστρέφεια”, ούτε για αναδιάρθρωση του Παραγωγικού μοντέλου. Ούτε για αληθινή στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι ανέφικτα όταν η Ενέργεια είναι στρεβλή και πανάκριβη και η φορολογία είναι επίσης στρεβλή και παραμένει αντιαναπτυξιακή.

* Μια μέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη είχε μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα περίεργο πράγμα: Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επικαλέστηκαν το ίδιο σύνθημα: Νέος Πατριωτισμός!

— Δεν είναι τυχαία η “σύμπτωση”. Όπως ακριβώς ο Τσίπρας επικαλέστηκε την “κινητικότητα” στο Μακεδονικό για να σηματοδοτήσει την πλήρη υποχώρηση έναντι των Σκοπίων, έτσι και ο Κυριάκος μαζί με τον Γεραπετρίτη, επικαλούνται τον “κινητικότητα” στα Ελληνοτουρκικά για να σηματοδοτήσουν την πλήρη συνθηκολόγηση με τις τουρκικές απαιτήσεις. Παντού…

— Όπως ο Τσίπρας λάτρεψε την παράνομη μετανάστευση, και την παρουσίασε ως “σωτήριο μέσο” για τη διασφάλιση εργατικών χεριών, στην ίδια γραμμή και ο Κυριάκος προσπαθεί να απορροφήσει και να νομιμοποιήσει λαθρομετανάστες. Όταν ο Καγκελάριος Μέρτς, διάδοχος της Μέρκελ στη Γερμανία έχει μεταστραφεί, όταν ο Σοσιαλιστής Σάντσεθ στην Ισπανία έχει μεταστραφεί προ πολλού, όταν ακόμα και ο Εργατικός Στάρμερ στην Βρετανία ουσιαστικά εξαγγέλλει ότι θα ανοίξει… “Αμυγδαλέζες”, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί την πολιτική που του υπαγορεύουν οι δεκάδες ΜΚΟ που συνεργάζονται με τους διακινητές.

— Όπως ο Τσίπρας πρωταγωνίστησε στην “πολιτική ορθότητα” και τον “δικαιωματισμό”, το ίδιο και ο Κυριάκος το “τερμάτισε” με τον δικαιωματισμό. (Κι ας ανακαλύπτουν και οι δύο σήμερα, ότι η μόδα του “δικαιωματισμού” υποχωρεί διεθνώς…).

— Όπως ο Τσίπρας συμπίεζε την μεσαία τάξη για να βγάλει πλεονάσματα κυρίως μέσω της φορολογίας, έτσι και ο Κυριάκος εξακολουθεί να συμπιέζει την μεσαία τάξη όχι μόνο μέσω φορολογίας, αλλά και με πανάκριβη ενέργεια πλέον.

Ο Τσίπρας ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις κυρίαρχες τότε πολιτικές σε ΗΠΑ και Ευρώπη – της παγκοσμιοποίησης, της πράσινης μετάβασης και του δικαιωματισμού. Ο Κυριάκος έκανε το ίδιο και το πήγε και παραπέρα. Μόνο που στο μεταξύ οι πολιτικές αυτές έπαψαν να είναι κυρίαρχες. Στις ΗΠΑ η κυριαρχία τους ανατράπηκε, στην Ευρώπη αποσταθεροποιείται και οι δυό τους παραμένουν ακόμα “ευθυγραμμισμένοι” με πολιτικές που αναθεωρούνται παντού, κι έχουν αποτύχει παντού. Ο Κυριάκος ΔΕΝ είναι η “μόνη εναλλακτική” λύση. Κυριάκος και Τσίπρας είναι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου “νομίσματος”. Που χάνει πια την αξία του και διεθνώς. Αποδεικνύεται κίβδηλο. Ο Κυριάκος ΔΕΝ είναι καν “λύση”. Είναι πια μέρος του Προβλήματος. Η Θεσσαλονίκη απέδειξε ότι δεν είναι “εναλλακτική”, δεν είναι “λύση”, δεν είναι “μεταρρυθμιστής”, δεν είναι καν σε επαφή με όσα συμβαίνουν διεθνώς.