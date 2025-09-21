Ποιοι «πράσινοι» φόροι θα αλλάξουν στα αυτοκίνητα;

Τέλη Κυκλοφορίας, Τέλος Ταξινόμησης, Περιβαλλοντικό Τέλος και Πράσινο Τέλος στα καύσιμα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων.

Δικαιότερη και αναλογικότερη φορολόγηση εισαγωγικών, εμποριών αλλά και ιδιοκτητών αυτοκινήτων ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ενδεικτικά θα επισημάνουμε ότι τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 έφτασαν τα 9,257 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 24,4% σε σχέση με το 2022 εκ των οποίων το 67% (6,1 δισ. ευρώ) κατέβαλαν οι επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 33% (3 δισ. ευρώ) κατέβαλαν οι καταναλωτές.

Οι πράσινοι φόροι που επανεξετάζουν τα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ώστε να καταθέσουν μια ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική πρόταση περιλαμβάνουν τα Τέλη Κυκλοφορίας τα οποία θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έως 31/10 2010 υπολογίζονται σύμφωνα με τον κυβισμό του κινητήρα ενώ από την 1/11/2010 έως 31/12/2020 υπολογίζονται με τις εκπομπές CO2. Από την 1/1/2021 έως και σήμερα τα Τέλη Κυκλοφορίας υπολογίζονται επίσης με τις εκπομπές CO2 αλλά με αλλαγμένους τους συντελεστές λόγω εφαρμογής του νέου προτύπου μέτρησης WLTP. Σύμφωνα με πληροφορίες του Carandmotor.gr στο στόχαστρο έχουν εισέλθει τα «Μηδενικά» Τέλη Κυκλοφορίας καθώς σε αυτά ανήκουν πλέον πάνω από 600.000 αυτοκίνητα προκαλώντας έλλειμμα στον Προϋπολογισμό. Πάντως κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι το ΥΠΕΘΟ θα προλάβει να τα αλλάξει φέτος εξαιτίας του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή τους στο πληροφοριακό σύστημα…

O δεύτερος «πράσινος» φόρο που πρέπει να επανεξετάσει το ΥΠΕΘΟ αφορά στο Τέλος Ταξινόμησης ο οποίος σήμερα υπολογίζεται ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro).

