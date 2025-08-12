Έρχονται τα ραβασάκια σε 350.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων -Ποιοι θα πληρώσουν πάνω από 1.500 ευρώ

Στην ηλεκτρονική διασταύρωση θα συμμετέχουν τα τρακτέρ αλλά και τα ειδικά μηχανήματα έργου ή άλλων εργασιών.

Πρόστιμα σε πάνω από 350.000 παραβάτες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα αποστείλει έως τα τέλη Αυγούστου το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι τα κινούν παράνομα χωρίς να έχουν κάποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και «πιάστηκαν» στην πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου 2025.

Μάλιστα το ΥΠΕΘΟ είχε ανακοινώσει ότι στον πρώτο μαζικό έλεγχο στην συντριπτική πλειοψηφία των οχημάτων διαπιστώθηκαν διπλές ή και τριπλές παραβάσεις υπονοώντας ότι εκτός από ανασφάλιστα οι ιδιοκτήτες τους τα κινούσαν χωρίς ΚΤΕΟ αλλά και χωρίς να έχουν πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας!

Πιο συγκεκριμένα σε σύνολο 350.000 παραβατών ιδιοκτητών οχημάτων οι 150.000 δεν είχαν ούτε ΚΤΕΟ σε ισχύ, ενώ επίσης 90.000 εξ αυτών δεν έχει εξοφλήσει τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας.

Διασταύρωση ανασφάλιστων τρακτέρ και μηχανημάτων έργου

Η διασταύρωση των στοιχείων για τον εντοπισμό των παραβατών ιδιοκτητών αυτοκινήτων, δίκυκλων, λεωφορείων και φορτηγών έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια αλλά δυστυχώς τόσο οι τεχνολογικές αρρυθμίες όσο και άλλα προβλήματα δεν είχαν επιτρέψει την ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Carandmotor.gr ο τελευταίος λόγος που είχε καθυστερήσει την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων, χωρίς ΚΤΕΟ και χωρίς πληρωμένα Τέλη Κυκλοφορίας οχημάτων αφορούσε στα τρακτέρ αλλά και στα ειδικά μηχανήματα έργου ή άλλων εργασιών!

Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε η «φόρτωση» των στοιχείων των ιδιοκτητών τρακτέρ και ειδικών μηχανημάτων στη βάση δεδομένων τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα ώστε να συμπεριληφθούν και αυτά στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Μάλιστα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τρακτέρ φαίνεται ότι τα κινούν ανασφάλιστα, έστω και αν κυκλοφορούν ελάχιστα στο δρόμο, ενώ αντίθετα τα περισσότερα ειδικά μηχανήματα είναι ασφαλισμένα.

