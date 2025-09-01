Το 10 πιο cool αυτοκίνητα του 2025 με κάτω από 30.000 ευρώ

Σε μια εποχή που οι τιμές των αυτοκινήτων ανεβαίνουν διαρκώς, υπάρχουν ακόμα μοντέλα που ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την οδηγική εμπειρία που προσφέρουν – χωρίς να ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ.

Η φετινή ετήσια λίστα της Kelley Blue Book για τα 10 πιο κουλ αμάξια κάτω των 30.000 ευρώ διαφέρει σημαντικά από την περσινή, επειδή περίπου τα μισά από τα προηγούμενα μοντέλα λόγω δασμών στις βιομηχανίες είδαν τις τιμές τους να εκτοξεύονται.

Μεταξύ των οχημάτων που δεν περιλαμβάνονται πλέον σε αυτήν τη λίστα είναι το Subaru BRZ, το Honda Civic Si και το Ford Bronco Sport. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά value for money αμάξια που κινούνται χαμηλότερα του προαναφερθέντος ορίου.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση βρίσκεται το Mazda MX-5 Miata με τιμή από 25.000 ευρώ. Είναι ένα «ελαφρύ», διθέσιο roadster, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και δυνατή πίσω κίνηση. Διαθέτει 181 ίππους και η βαθμολογία του είναι πολύ υψηλή καθώς χαρακτηρίζεται ως “fun-to-drive”.

