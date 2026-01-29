Πολλές οι προκλήσεις για την εστίαση (video)

Share Από την ψηφιακή μετάβαση μέχρι την φορολογία, ο κλάδος της εστίασης στη χώρα μας παραμένει αντιμέτωπος με μια σειρά από προκλήσεις. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 29 Ιανουαρίου 2026 7:47 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Σοβαρά τα προβλήματα των μικρoμεσαίων | “Aγκομαχά” η εστίαση (video) 20.01.2026 Μια από τα ίδια στην εστίαση, αυξημένη η κίνηση, μειωμένη η κατανάλωση (video) 05.01.2026 Τονωτική ένεση οι γιορτές για την εστίαση (video) 03.01.2026 Array