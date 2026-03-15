ΠΟΜΙΔΑ: Oι 10 μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το 2026

Η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών και προκλήσεων με φορολογικά ζητήματα, ενεργειακές υποχρεώσεις για τα κτίρια, αλλαγές στο πλαίσιο των μισθώσεων και διοικητικές διαδικασίες που επηρεάζουν άμεσα τους ιδιοκτήτες.

Για πολλούς πολίτες που κατέχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν ακίνητο, η ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και πρακτικές απαντήσεις στα καθημερινά ζητήματα διαχείρισης και αξιοποίησης των ακινήτων γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΟΜΙΔΑ ανέλαβε πρωτοβουλία ενημέρωσης των ιδιοκτητών και των επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων μέσα από μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων σε 10 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Τα θέματα για τα οποία ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων που συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, ήταν κυρίως τα εξής:

  1. Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου των ακινήτων
  2. Οι νέες ρυθμίσεις στις μισθώσεις κατοικιών και τις επαγγελματικές μισθώσεις
  3. Η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων από 1.4.2026 και οι συνέπειές της
  4. Το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) της ΑΑΔΕ
  5. Η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η δήλωση των ανελκυστήρων
  6. Το Πιστοποιητικό φερεγγυότητας και η διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης
  7. Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) 1 ο/οο που θα είναι τριπλάσιο του ΤΑΠ
  8. Οι νέοι πολεοδομικοί περιορισμοί στη δόμηση και στη βραχυχρόνια μίσθωση
  9. Οι νέες ρυθμίσεις για κληρονομικές συμβάσεις, διαθήκες, χρέη, νόμιμη μοίρα κλπ
  10. Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικιών των μελών ΠΟΜΙΔΑ με έκπτωση 20% επί του ΕΝΦΙΑ.

