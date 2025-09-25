Μισθωτήρια: Νέοι κανόνες για τα ενοίκια και τις πληρωμές από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή όλων των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με την ΠΟΜΙΔΑ να καλεί τους ιδιοκτήτες να προσαρμοστούν εγκαίρως, καθώς οι κυρώσεις θα επιβαρύνουν τόσο εκμισθωτές όσο και ενοικιαστές.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε κάθε νέο μισθωτήριο ή παράταση, αλλά και σε δηλώσεις μίσθωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι το μίσθωμα θα καταβάλλεται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή. Η πληρωμή θα αποδεικνύεται μόνο με τραπεζική απόδειξη και τυχόν άρνηση ενοικιαστή να συμμορφωθεί θα θεωρείται ως μη καταβολή, δίνοντας δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να ζητήσει δικαστικά την απόδοση του ακινήτου.

Η κατάθεση θα γίνεται αποκλειστικά σε λογαριασμό στο όνομα του εκμισθωτή, όχι τρίτου προσώπου, και ο αριθμός IBAN θα γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το όνομα του εκμισθωτή πρέπει να αναφέρεται πρώτο για εύκολη διασταύρωση, ενώ σε συνιδιοκτησία κάθε συνεκμισθωτής θα δηλώνει τον δικό του λογαριασμό.

