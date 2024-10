Πώς χαλαρώνουν οι άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη του κόσμου

Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην βιώνει στρες και άγχος στην καθημερινότητα του, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Μπορεί οι τρόποι χαλάρωσης να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο, έχουν ως κοινό παρονομαστή την αποφόρτιση από το στρες.

«Shinrin Yoku» στην Ιαπωνία

Στην ιαπωνική γλώσσα η λέξη «shinrin» σημαίνει δάσος, ενώ η λέξη «yoku», λουτρό. Στην ουσία, η φράση αποδίδεται ως «κολύμπι στο δάσος». Πρόκειται για μια θεραπευτική μέθοδο που καλεί τον κάθε ενδιαφερόμενο να απελευθερώσει τις πέντε αισθήσεις του, προκειμένου να «γίνει ένα» με την φύση, με στόχο να αποφορτιστεί από το άγχος και στρες.

Ο Δρ Qing Li, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Nippon στο Τόκιο και συγγραφέας του βιβλίου «Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness», τονίζει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος καταπραΰνει το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα. Παράλληλα, οι οργανικές ενώσεις που απελευθερώνονται από τα φυτά προσφέρουν αντιμικροβιακά οφέλη και έχει αποδειχθεί ότι διεγείρουν έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων που καταπολεμούν ασθένειες.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ