Πώς θα κλείσουμε ραντεβού με γιατρό μέσω της πλατφόρμας Finddoctors.gov.gr – Ολη η διαδικασία

Και μέσω του finddoctors.gov.gr (πέρα από τη δωρεάν τετραψήφια τηλεφωνική γραμμής “1566”) μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού με γιατρό, καθώς στην πλατφόρμα εντάσσονται όλες οι δημόσιες μονάδες Υγείας και περίπου 3.500 ιδιώτες γιατροί ειδικοτήτων που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Η πλατφόρμα βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές του έτους, επανήλθε όμως στο προσκήνιο, όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έψαξε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής να βρει

ραντεβού σε γαστρεντερολόγο, ενώ στη συνέχεια ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος αναζήτησε καρδιολόγο.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Πρόσβαση στο Σύστημα: Αρχικά συνδέεστε στον διαδικτυακό τόπο www.finddoctors.gov.gr όπου θα οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα (login) της εφαρμογής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η είσοδος μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1. Είσοδος με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο TaxisNet.

2. Είσοδος με στοιχεία πρόσβασης που έχουν εκδοθεί μέσω του οικογενειακού γιατρού

Στη συνέχεια, μεταφέρεστε στη σελίδα της ΓΓΠΣ, μέσω της οποίας γίνεται η πιστοποίηση των στοιχείων σας, ώστε στη συνέχεια να επιτραπεί η είσοδός σας στο σύστημα των ραντεβού. Αφού ταυτοποιηθούν τα στοιχεία που δώσατε, καλείστε να δώσετε την εξουσιοδότησή σας για την ανάκτηση προσωπικών σας δεδομένων (ΑΦΜ) από την ΗΔΙΚΑ, πατώντας το κουμπί “Εξουσιοδότηση” στην οθόνη που εμφανίζεται.

